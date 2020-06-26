Путин поддержал идею о переименовании улиц и дал обещания ветеранам

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент России Владимир Путин поддержал идею волонтера из Дагестана Гаджи Шахназарова назвать улицы российских городов в честь медиков, боровшихся с пандемией коронавируса. "Хорошая идея", — согласился Путин.

В режиме видеоконференции к Путину обратилась ветеран Великой Отечественной войны 98-летняя Зинаида Корнева, рассказавшая, как смогла организовать сбор денег для помощи семьям погибших из-за коронавируса врачей. Удалось собрать 4,5 миллиона рублей для 143 семей, передает телеканал "Россия 24".

Еще одна забота ветерана — строительство реабилитационного центра "Сердце" "для детей-инвалидов, занимающихся с лошадками". Она уточнила, что не хватает 10 миллионов рублей. Президент пообещал, что государство поможет достроить реабилитационный центр для детей.

На связь из Санкт-Петербурга вышел ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен мира по акробатике Игорь Виноградов. В этом году ему исполнится 91 год, он работает тренером на общественных началах.

"У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20, школьный типовой зал. Наши девчонки — чемпионы России, успешно выступают на международных соревнованиях. У меня большая к вам просьба — помогите нам", — сказал Виноградов.

"Батут будет, я обещаю", — ответил президент. "Но вы сами только на батуте не показывайте им ничего, не нужно уже. Хорошо? Пускай девчонки прыгают", — добавил Путин. Виноградов поблагодарил президента.