Ми-24 подтянут до уровня современных боевых вертолетов

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-24 собираются модернизировать до уровня современных ударных машин вроде Ми-28МН "Ночной охотник", заявил генеральный директор завода "Рычаг" Алексей Панин.

В первую очередь, на вертолет установят комплекс бортовой обороны, который разрабатывает компания "Стелла-К". Новый БКО не просто защитит боевую машину от управляемого оружия, но и поможет провести разведку, пишет агентство ТАСС.

Помимо этого, на Ми-24 установят "стеклянную кабину": заменят все аналоговые циферблаты на многофункциональные ЖК-экраны, которые снабдят экипаж необходимой информацией. Причем вся индикация будет адаптирована к использованию вместе с очками ночного видения. Плюс вертолет получит новую систему управления огнем.

Напомним, казанская компания "Стелла-К" выпускает комплекс бортовой обороны "Президент-С". Эта система самостоятельно замечает пуск зенитной ракеты по вертолету, предупреждает экипаж и принимает меры защиты: пытается ослепить головку наведения ракеты лазерным излучением, сбрасывает инфракрасные ловушки. Как утверждают разработчики, БКО способен отвести ракету от вертолета в 90% случаев.

Транспортно-боевой вертолет Ми-24 предназначен для перевозки небольших групп десанта, а также для уничтожения пехоты и бронетехники противника. Максимальная боевая нагрузка – 2,5 тонны, предельная скорость полета – 324 километра в час, топлива хватает на 480 километров.

Вооружение вертолета: встроенная 23-миллиметровая пушка, блоки неуправляемых снарядов и противотанковые ракеты.