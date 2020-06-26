Лукашенко сделал заявления по конституционным изменениям и встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о новой редакции Конституции страны. По его словам, она будет подготовлена в течение двух лет.

Белорусский лидер отметил, что ему уже предложили несколько вариантов новой редакции Основного закона, но они не годятся. По словам Лукашенко, люди боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Александр Григорьевич обратил внимание на то, что еще до принятия закона они много сделают в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора, сообщает БелТА.

По внесению изменений в Конституцию в Белоруссии будет проведен референдум. При этом Лукашенко против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает сделать его основной соперник на предстоящих президентских выборах, ныне задержанный Виктор Бабарико.

Александр Григорьевич заявил, что не пойдет на слом социального уклада Белоруссии. Лукашенко призвал граждан страны противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела государства из-за рубежа. По его словам, белорусы должны жить собственным умом.



Лукашенко также анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату под Ржевом, где и встретится с коллегой.

Александр Григорьевич рассказал, что собирается увидеться с Путиным на следующей неделе во вторник, 30 июня. Лукашенко хочет обсудить с российским главой государства вопросы их дальнейшего сотрудничества.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, у президентов будет возможность отдельно пообщаться, если Лукашенко приедет на церемонию открытия мемориала во Ржев.

Напомним, президент Белоруссии посетил Москву 24 июня. Он был приглашен на Парад Победы. В СМИ появилась информация, что Лукашенко якобы покинул Россию сразу после окончания торжественного мероприятия. Дмитрий Песков опроверг данную информацию.