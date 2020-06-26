Джеррард: болельщики "Ливерпуля" ждали этого 30 лет, пусть вечеринка начнется

Бывший полузащитник и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил команду и болельщиков с досрочным завоеванием чемпионства в английской премьер-лиге.

"Поздравляю "Ливерпуль" с победой в премьер-лиге, – написал Джеррард в Instagram. – Невероятное достижение фантастической команды, состоящей из топ-игроков, во главе с тренером мирового класса. Ну и конечно же, фанатов, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнется".

Напомним, в рамках 31-го тура АПЛ "Челси" дома переиграл "Манчестер Сити" (2:1). После этого между идущим вторым "Сити" и лидирующим "Ливерпулем" образовался разрыв в 23 очка, что сделало подопечных Юргена Клоппа недосягаемыми для своих соперников в нынешнем сезоне.

Таким образом, "Красные" официально оформили первое чемпионство в современной премьер-лиге. Предыдущая победа ливерпульцев была датирована сезоном 1989/90, когда турнир официально назывался Первым дивизионом.