COVID-19 отступает: как московские больницы выходят из красной зоны

Часть столичных больниц выводят из системы помощи при COVID-19. Врачи после обязательного карантина возвращаются в семьи и к своей привычной работе. Снова доступны все плановые операции, в поликлиники можно обратиться за обычной консультацией, а не только по экстренному случаю.

Последний этап уборки после масштабной газовой дезинфекции. Два месяца в урологическом отделении больницы имени Спасокукоцкого лечили зараженных коронавирусом. И вот — долгожданное возвращение к привычной работе.

"Сейчас отправили сотрудников на изоляцию и через несколько дней после получения анализов будем приступать к работе", — говорит Алексей Погонин, главный врач ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого.

Для пациентов с COVID-19 оставили отдельный корпус. Для остальных — обсерватор с обязательным тестом и КТ перед госпитализацией. Открывают 200 хирургических коек, реанимацию.

"Очень ждем, когда сможем оказывать помощь обычным пациентам, потому что знаем, что они ее очень ждут", — объясняет Людмила Шереметьева, медицинская сестра онкоурологического отделения ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого.

Наталья дождалась. После перелома локтя ей установили металлические пластины в 31-й больнице. Время их удалять пришлось как раз на эпидемию, когда вся клиника была красной зоной.

- Я очень ждала, когда больница откроется. Никуда не хотела идти, хотела только к вам.

Очки, которые быстро запотевают; защитные костюмы, в которых жарко; жизнь в гостиницах без встречи с близкими. Сейчас, когда от работы на пределе немного отдохнули, вспоминаются не только трудности.

"По-другому открылся коллектив. Самоотверженность, самопожертвование, дружба. Все это наиболее проявилось в условиях коронавирусной инфекции, приближенных к военно-полевым", — рассказывает Антон Демидов, заведующий стационаром кратковременного пребывания ГКБ №31.

За 2 месяца эпидемии в больнице имени Демихова пролечили почти 5000 пациентов с коронавирусом. Но сейчас клиника вернулась к обычной работе и плановым пациентам.

Станислав Варфоломеев в защитном костюме, но это броня из свинца, он снова сосудистый хирург. Оперирует пациента, которому из-за диабета грозит ампутация ноги.

"Все артерии голени практически у него закрыты, в планах открыть по крайней мере 2 артерии", — говорит Станислав Варфоломеев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени В.П. Демихова.

Два дня назад в этой операционной спасли Галину Зорину, у которой произошел инфаркт.

"Привезли в отделение меня, сразу меня забрали, анализы все взяли и прооперировали", — вспоминает Галина Зорина, пациентка ГКБ имени В. П. Демихова.

Опытный реаниматолог Алексей Голубев признает: такой "злой" болезни, как коронавирусная пневмония, он в своей практике не видел.

"Можно разговаривать с пациентом, а через 5 минут он может умереть. В нашем отделении находились пациенты с осложнениями: дыхательная недостаточность, полиорганная недостаточность, почечная недостаточность", — рассказывает Алексей Голубев, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда ГКБ имени В.П. Демихова

Знания эндокринолога Натальи Мартыновой очень пригодились для помощи больным с COVID-19. Теперь здесь снова пациенты с диабетом, которых и лечат, и учат, как уберечься от инфекции.

"Лаборатория работает, проводится экспресс-диагностика, что позволяет очень быстро работать и ориентироваться, чтобы не пропустить инфекцию в отделение", — объясняет Наталья Мартынова, врач-эндокринолог ГКБ имени В. П. Демихова.

К обычной работе возвращаются поликлиники, перепрофилированные в круглосуточные КТ-центры. Сюда привозили на скорой по 100 человек в день. Не меньше работы было и на выезде.

"Одновременно свыше 1000 человек, к которым нужно было, естественно, ежедневно приходить домой, мониторить их состояние, выполнять определенные процедуры", — вспоминает Яков Сандаков, главный врач городской поликлиники № 109 Департамента здравоохранения Москвы.

Записаться к узкому специалисту в поликлинику теперь снова можно по телефону и через мобильные сервисы.