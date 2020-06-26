Вооруженный мужчина напал на постояльцев отеля в Глазго

По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, получили ранения в результате нападения с холодным оружием в центре шотландского Глазго. Злоумышленник, по данным BBC, был застрелен полицейскими.

Armed police arriving at an incident on West George Street. pic.twitter.com/syP2Suz1C6 — Derek McLaughlin (@D____McLaughlin) June 26, 2020

Подробности ЧП не уточняются, известно лишь, что нападение произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит. По свидетельству очевидцев, из гостиницы вынесли троих раненых на носилках, на земле остался лежать темнокожий мужчина.

Armed police were seen storming a building in Glasgow after a 'serious incident'. There are reports of several people being injured.



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Федерация полиции Шотландии уточнила, что ранение получил один страж порядка.

BREAKING UPDATE!!

• Reports of 3 people dead

• Started in the hotel

• Multiple people injured.

• Police shot suspect.

• unclearif terror related. #Glasgow #Scotland pic.twitter.com/lZxOlTLcDS — London & UK Crime.. (@CrimeLdn) June 26, 2020

В настоящее время улица перекрыта, на месте работают следователи.