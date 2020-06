Вооруженный мужчина напал на постояльцев отеля в Глазго

По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, получили ранения в результате нападения с холодным оружием в центре шотландского Глазго. Злоумышленник, по данным BBC, был застрелен полицейскими.

Подробности ЧП не уточняются, известно лишь, что нападение произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит. По свидетельству очевидцев, из гостиницы вынесли троих раненых на носилках, на земле остался лежать темнокожий мужчина.

Armed police were seen storming a building in Glasgow after a 'serious incident'. There are reports of several people being injured.



