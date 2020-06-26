Озвучен приговор Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела

Режиссер Кирилл Серебренников приговорен к трем годам лишения свободы условно. Соответствующее решение вынес Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня.

Серебренников обвиняется по делу о хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Также режиссеру предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Кириллу Серебренникову и его соучастникам необходимо возместить нанесенный ущерб. Судья Олеся Менделеева отметила, что исковые требования подлежат взысканию в полном объеме. Платить не придется лишь бывшей чиновнице Минкультуры, директору РАМТ Софье Апфельбаум, поскольку она не участвовала в хищениях, но допустила халатность, сообщает РИА Новости.

Суд также оставил под арестом имущество фигурантов уголовного дела. Оно было арестовано еще во время следствия с целью обеспечения иска и возможных штрафов. В числе имущества квартира Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства (12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов). Также аресту подлежал автомобиль Skoda Octavia продюсера Алексея Малобродского.

Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать хозяйственно-распределительные должности в учреждениях культуры.

Судья Олеся Менделеева заявила во время заседания, что исправление подсудимых возможно без их изоляции от общества. При этом она отметила, что Серебренников и другие фигуранты отрицали причастность к хищениям, чтобы обмануть суд и избежать наказания.

Обвинение, в свою очередь, не оспаривает существование проекта "Платформа". Предметом разбирательства является только стоимость мероприятий.

Адвокаты пока не решили, будут ли обжаловать приговор Кириллу Серебренникову.

"Седьмая студия" в 2011-2014 годах получила из бюджета 216 миллионов рублей на проект "Платформа". Такие средства были выделены для популяризации современного театра. Следствие считает, что Серебренников и соучастники организовали хищения. Было проведено несколько экспертиз. Последняя оценила ущерб почти в 129 миллионов рублей.