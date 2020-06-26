Шамиль Тарпищев: перенос Кубка Дэвиса на 2021 год был ожидаемым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о решении Международной федерации тенниса перенести финальные этапы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации на 2021 год.

"Решение ожидаемое о переносе Кубка Дэвиса. И так чехарда в календаре, а сейчас понятно, что нормальной подготовки не будет ни к одному турниру, – приводит слова Тарпищева "РИА Новости". – Теперь еще больше обостряется погоня за очками для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. Мы будем готовиться уже к Кубку Дэвиса в 2021 году, надо постараться выиграть".

Напомним, финал Кубка Дэвиса должен был состояться в Мадриде. Соревнования планировали провести с 23 по 29 ноября, а финальный раунд Кубка Федерации должен был пройти в Будапеште с 14 по 19 апреля.