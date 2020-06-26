Баскетбол. ЦСКА объявил о продлении контракта с Хиллиардом

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о продлении контракта с американским защитником Дэрраном Хиллиардом. 27-летний баскетболист подписал соглашение с "армейцами", рассчитанное до лета 2021 года.

"Это настоящее везение и благословение продолжить выступать за ЦСКА, – заявил Хиллиард. – Мне нравится наша команда, у меня отличное взаимопонимание с тренерским штабом, мы все прекрасно представляем, какой отличный шанс нам всем выпал".

Напомним, Хиллиард присоединился к московской команде в прошлом году. В сезоне-2019/20 Дэрран реализовал 41,2% трехочковых, причем по количеству попаданий (85) уступил только Майку Джеймсу (114). Также защитник стал вторым следом за Джеймсом бомбардиром команды как по итогам всего сезона.