Китайский IT-гигант Tencent выпустил конкурента стриминговой платформы Twitch

Китайский IT-гигант Tencent Holdings по-тихому выпустил конкурента стримингового сервиса Twitch от Amazon.

Tencent по крайней мере с марта проводила тесты стриминговой платформы через через филиал в США. Первоначальное сервис был назван Madcat, но затем стриминговую платформу переименовали, назвав Trovo Live. Новый сервис по внешнему виду и функциональности очень напоминает Twitch.

Помимо собственного портфолио популярных игр Tencent, таких как Fortnite и PUBG Mobile, Trovo также призывает стримить и другие известные тайтлы типа GTA и Destiny 2. На этой неделе на своем сайте компания подробно описала планы по привлечению создателей контента в рамках партнерской программы, объем которой оценивается в 30 миллионов долларов США.

Tencent доминирует на рынке игр и социальных сетей в Китае и может стать одной из немногих компаний, имеющей ресурсы для того, чтобы бросить вызов Twitch. Но пока компании не удалось построить базу лояльных пользователей за рубежом, и перспективы Trovo на американском рынке пока туманны.

До сих пор бета-тестирование Trovo оставалось практически незамеченным за пределами игрового сообщества. Наиболее посещаемые трансляции смотрело всего несколько десятков зрителей одновременно. Известно, что сервис переманил нескольких создателей контента из Twitch, YouTube и платформы Mixer от Microsoft (который, к слову, скоро закрывается).

В последние месяцы компания Tencent активно расширяет свои стриминговые активы, потратив 263 миллионов долларов на приобретение контроля над другим аналогом Twitch - компанией Huya Inc., покупая контент и технологии у компании iFlix Ltd.

Разработка и тестирование Trovo продолжалось в период повышенного внимания к китайским хозяевам социальных сетей, доступных на территории США. Сенатор США Марко Рубио выразил обеспокоенность в связи с тем, что такие платформы, как сервис коротких видео TikTok, "используются Коммунистической партией Китая в качестве инструмента для расширения своей авторитарной цензуры".

В политике конфиденциальности Trovo отмечается, что серверы находятся в Гонконге, Сингапуре и США, однако инженеры, которые будут иметь доступ к информации о пользователях, расположены в "офисах по всему миру", в том числе и в материковом Китае.

Как и Twitch, Trovo предлагает карусель из каналов, боковые панели для чата с другими зрителями и рекомендации по каналам, выделяющие наиболее популярных стримеров. Платформа также может предолжить платные подписки и донаты, которые позволяют зрителям поддерживать своих любимых стримеров. Еще одним сходством Twitch является многоуровневая партнерская программа, призванная побудить геймеров присоединиться к сервису.