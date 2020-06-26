Детские лагеря готовы объявить об открытии летних смен

Час икс для детских оздоровительных лагерей наступит уже на следующей неделе. Как известно, с 1 июля должны приступить к работе учреждения санаторного типа, а с 3-го — загородные и пришкольные. Причем решение об открытии каждого лагеря планируется принимать индивидуально при участии специалистов Роспотребнадзором. Об этом сегодня рассказал на "Часе образования" глава республики Радий Хабиров.

Самое важное — соблюдение всех мер безопасности, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции. Так, как уточняет ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", весь педагогический состав пройдет в обязательном порядке тестирование на COVID-19. Дети должны иметь соответствующие справки. В результате удастся сделать каждую смену практически изолированной. В пришкольных лагерях соблюсти подобную закрытость сложнее, поэтому педагоги будут очень тщательно следить за здоровьем детей.

Глава республики поручил следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований специально сформированным межведомственным комиссиям. Они же будут регулярно проверять детские лагеря.