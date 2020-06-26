Жертвами нападения в Глазго стали три человека

Три человека, предположительно, погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины в центре Глазго. Полиция Шотландии не уточняет число жертв и раненых, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выразил соболезнования родственникам погибших.

Armed police incident in glasgow pic.twitter.com/TbJaq6FcAB — Shabba (@dj_shabba) June 26, 2020

Нападение было совершено днем 26 июня на пороге отеля Park Inn на Вест-Джордж-стрит. Темнокожий мужчина с ножом атаковал постояльцев гостиницы, ранив полицейского, который попытался его остановить. Прибывший наряд застрелил злоумышленника. По свидетельству очевидцев, от рук мужчины погибли как минимум три человека. Таким образом, общее число жертв ЧП достигло четырех.

"Глубоко огорчен ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли сейчас с жертвами и их семьями. Благодарю наши мужественные спасательные службы, реагирующие сейчас на этот инцидент", — написал Джонсон в Twitter.

О мотивах нападавшего ничего не сообщается, The Telegraph со ссылкой на собственный источник сообщает, что произошедшее было террористическим актом. Официально полиция эту версию не подтверждает и не опровергает.

В настоящее время улица перекрыта, местных жителей просят обходить место нападения и не мешать работе криминалистов.