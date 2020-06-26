"Спартак" поздравил "Ливерпуль" с победой в чемпионате Англии

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" поздравила команду "Ливерпуль" с досрочным завоеванием чемпионства в английской премьер-лиге.

"Эй, парни, поздравляем с титулом в Премьер-лиге, – написали "красно-белые" в Twitter. – Надеемся, вы готовы к многочисленным сообщениям на тему "Каким был мир, когда "Ливерпуль" в последний раз стал чемпионом?" Мы прошли через это в 2017 году".

Aye lads @LFC, congrats on that Premier League title! Hope you’re ready to these numerous «What was the world like when Liverpool last won the league?» posts... We overcame this back in 2017 😅#FCSM 🔴⚪️ — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 25, 2020

Напомним, в рамках 31-го тура АПЛ "Челси" дома переиграл "Манчестер Сити" (2:1). После этого между идущим вторым "Сити" и лидирующим "Ливерпулем" образовался разрыв в 23 очка, что сделало подопечных Юргена Клоппа недосягаемыми для своих соперников в нынешнем сезоне.

Таким образом, "Красные" официально оформили первое чемпионство в современной премьер-лиге. Предыдущая победа ливерпульцев была датирована сезоном 1989/90, когда турнир официально назывался Первым дивизионом.