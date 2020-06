"Спартак" поздравил "Ливерпуль" с победой в чемпионате Англии

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" поздравила команду "Ливерпуль" с досрочным завоеванием чемпионства в английской премьер-лиге.

"Эй, парни, поздравляем с титулом в Премьер-лиге, – написали "красно-белые" в Twitter. – Надеемся, вы готовы к многочисленным сообщениям на тему "Каким был мир, когда "Ливерпуль" в последний раз стал чемпионом?" Мы прошли через это в 2017 году".

Aye lads @LFC, congrats on that Premier League title! Hope you’re ready to these numerous «What was the world like when Liverpool last won the league?» posts... We overcame this back in 2017 😅#FCSM 🔴⚪️