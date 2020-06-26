Популярный мотоблогер разбился на пути на Эльбрус

Популярный российский мотоблогер Александр Diablo R1 разбился в Тамбовской области по пути на Эльбрус. За несколько часов до смертельной аварии он сделал несколько записей, оказавшихся последними в его жизни.

"Саня был один из немногих блогеров с кем я поддерживал общение, потому что он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в тоже время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало. О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается", — рассказал его приятель PilotZX6R.

Везение для 31-летнего Александра закончилось в 14:25 24 июня на 490-м километре трассы "Каспий", на территории Знаменского района, когда он держал путь из Тамбова в Волгоград? рассчитывая за день покрыть расстояние в тысячу километров. По данным регионального управления МВД, блогер существенно превысил скорость при обгоне попутной машины, пересек двойную сплошную и попытался уклониться от встречной фуры. Маневр не удался: от Suzuki остались лишь обломки, его пилот погиб на месте.

На каналы Александра Diablo R1 суммарно были подписаны около 400 тысяч человек. Он делал обзоры на мототехнику и автомобили, рассказывал о путешествиях на байке и не раз выкладывал записи своих лихачеств с вопросами типа "230 по обочине, наверное, многовато?".