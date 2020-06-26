YouTube экспериментирует с 15-секундными видео – как в TikTok

YouTube запустил эксперимент c короткими видео, максимальная продолжительность которых ограничена 15 секундами. В отличие от 30-секундных "историй", существующих отдельно, такие ролики будут отображаться на канале.

Функция съемки коротких клипов появится в мобильном приложении YouTube. Как в TikTok, для этого нужно будет нажать и удерживать кнопку записи. При желании, пользователи могут снять несколько видеофрагментов, а затем склеить их в один 15-секундный файл. Более длинные ролики понадобится загружать из галереи смартфона.

Как отмечает TechCrunch, лимит в 15 секунд также имеется в TikTok и Reels - музыкальных "историях" Instagram. Позаимствует ли YouTube только формат, или тоже даст блогерам творческие инструменты (такие как фильтры, музыка, ремиксы, эффекты дополненной реальности, возможность менять скорость воспроизведения и так далее), в компании не уточнили.

15-секундные ролики тестируются на небольшой группе пользователей приложения для iOS и Android. Представители сервиса отказались раскрывать детали, назвав новую функцию "одним из многих экспериментов, которые мы постоянно проводим на YouTube".