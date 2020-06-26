Беременность осложняет течение COVID-19

Новое исследование учёных показало, что беременность может ухудшать течение COVID-19. Как утверждают специалисты, у беременных женщин больше шансов, чем у не беременных попасть в реанимационные отделения больниц и быть помещёнными на искусственную вентиляцию лёгких. Это ещё один повод для будущих мам максимально снизить число социальных контактов, чтобы обезопасить себя от возможного инфицирования SARS-CoV-2.

Есть, впрочем, для беременных и хорошие новости. Для них риски смерти ниже, чем для не беременных женщин. Эти данные были опубликованы Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Ранее специалисты CDC заявляли, что "отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что COVID-19 влияет на беременных женщин иначе, чем на других людей". Но новые собранные в последние недели и месяцы данные заставили агентство обновить информацию о связи COVID-19 и беременности.

Новое исследование — одно из самых крупных на сегодняшний день по течению COVID-19 во время беременности. Учёные проанализировали информацию о более чем 8 200 беременных женщинах и 83 200 не беременных женщинах, проживающих в США (в возрасте от 15 до 44 лет). Учитывались случаи заболевания, которые были подтверждены тестами в период с января по июнь 2020 года.

Исследование показало, что около трети беременных женщин с COVID-19 были госпитализированы. Среди не беременных женщин таких было только шесть процентов.

Правда, есть одно важное "но": исследователи не имели возможности отличить беременных женщин, которые были госпитализированы для родов или других процедур, связанных с беременностью, от тех, кто был госпитализирован по вопросам, конкретно связанным с COVID-19. Кроме того, авторы также замечают, что врачи всегда чуть больше беспокоятся за беременных женщин, а потому отправляют их в стационар чаще. Другими словами, госпитализация в случае данного исследования необязательно указывала на более тяжёлое течение COVID-19.

Однако исследование также показало, что беременные женщины с COVID-19 с большей вероятностью будут госпитализированы в отделение интенсивной терапии (реанимацию) и будут нуждаться в искусственной вентиляции лёгких по сравнению с не беременными женщинами.

Так, в реанимацию были отправлены 1,5% больных беременных женщин против 0,9% у больных не беременных женщин. В то же время в ИВЛ нуждались 0,5% беременных женщин и только 0,3% не беременных женщин. А это уже явно указывает на то, что заболевание протекало по худшему сценарию.

При этом риск смерти от COVID-19 был одинаковым для беременных и не беременных женщин: смертность в обеих группах составила 0,2%.

По словам специалистов, очень важно донести до беременных информацию о том, что им необходимо принимать особые меры предосторожности, чтобы защитить себя от COVID-19.

В дальнейшем учёные хотели бы оценить вариацию рисков по триместрам беременности, а также выяснить, как заболевание в период беременности отражается на будущем ребёнке.

Специалисты CDC рекомендует беременным женщинам максимально ограничивать взаимодействие с другими людьми, а, когда этого невозможно избежать, придерживаться расстояния в 1,8 метра от окружающих и носить на лице маску. Кроме того, всем будущим мамам лучше иметь 30-дневный запас необходимых лекарств, которые они принимают на постоянной основе.

Ранее Вести.Ru сообщали об исследовании, оценившем риски передачи новой коронавирусной инфекции новорождённым детям. Также доктор Мясников рассказывал о безопасных методах профилактики COVID-19 у беременных.