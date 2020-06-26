Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

Журналист Павел Лобков дал объяснения пришедшим к нему полицейским — участковому и четырем его сопровождавшим. Лобков пояснил, что его двойное голосование по поправкам в Конституцию — эксперимент. Его цель была — показать уязвимость системы. Павел Лобков проголосовал дважды — на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.

Бумажный бюллетень Павла Лобкова на избирательном участке аннулировали, напоминает РИА Новости. Урну с ним опечатали. В окончательных итогах голосования будет учтен только его электронный голос.

Полиция по факту двойного голосования начала проверку, было заведено дело об административном правонарушении. За попытку умышленного двойного голосования предусматривается штраф в 30 тысяч рублей.

Журналист не исключил, что будет суд, но надеется, что суд встанет на его сторону.

"Мы сделали достаточно серьезный тест системе, а не ставили задачу два раза проголосовать. Если бы я ставил задачу двойного голосования, я бы тихо проголосовал и никому бы об этом не сказал", — пояснил Павел Лобков.

Председатель ЦИК Элла Памфилова попытки проголосовать дважды по поправкам в российскую Конституцию назвала провокацией. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед ЦИК России, чтобы итоги голосования по поправкам в Конституцию были абсолютно достоверными, чтобы никто их не мог оспорить.