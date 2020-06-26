Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

Их называют "поколение Z". Они не умеют жить без гаджетов и зарабатывают больше, чем их родители. В студии программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" встретились два поколения: ребята, ставшие известными благодаря интернету и заработавшие свои первые миллионы, и знаменитые взрослые – звезды, которых любит и ценит вся страна.

Музыкальный клип 6-летней Амины и 10-летнего Камиля Абдуллаевых набрал 53 миллиона просмотров, а на их YouTube-канал подписались 7 миллионов человек.

Число подписчиков 16-летней певицы и блогера Кати Адушкиной на YouTube, в Instagram и TikTok – более 14 миллионов.

Шестилетняя Стефания Ростовцева занимается пением и фигурным катанием. Она придумала танцевальное движение для клипа певицы Светланы Лободы.

12-летний полиглот Гордей Колесов знает пять языков. Он чемпион Европы по шахматам среди школьников до 11 лет и самый молодой спидкубер в мире.

Юные артисты, танцоры, блогеры и спортсмены спросили у знаменитостей об их пути к славе, о детстве, о трудностях и особенностях их профессии.

Почему Николай Цискаридзе передумал быть директором зоопарка и стал танцором? Запрещали ли ему есть мороженое и что он посоветовал бы себе-ребенку? Что сделал бы Сергей Безруков, если бы ему удалось на один день вернуться в детство? Чего бы он не простил никому и никогда? Какие плохие поступки совершала Аделина Сотникова, когда была маленькой? Чего она попросила бы у волшебной золотой рыбки?

Об этом и многом другом – в беседе российских звезд с их юными "коллегами" в программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1".