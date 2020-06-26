Владимирских пенсионеров попросили соблюдать режим самоизоляции

Пенсионеров, проживающих во Владимирской области, попросили соблюдать режим самоизоляции. Указ о продлении ограничительных мер подписал сегодня, 26 июня, губернатор Владимир Сипягин.

В документе говорится, что из-за эпидемии коронавируса и в связи с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19 всех граждан старше 65 лет просят соблюдать режим ограничений с 29 июня до 12 июля. Таким образом, власти рассчитывают сохранить здоровье жителей региона.

Исключениями из ограничительных мер является обращение при необходимости за медицинской помощью, посещение ближайшего магазина и аптеки, а также выгул животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Между тем, как напоминает ГТРК "Владимир" в эфире телеканала "Россия 1", сегодня открылись парки и скверы во Владимире. Обязательным правилом для посетителей является соблюдение социальной дистанции. В местах отдыха будут регулярно проводиться дезинфекционные работы.