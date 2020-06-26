В Ленинградской области объявлен особый противопожарный режим. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Ужесточены штрафы за нарушение противопожарных правил, в том числе, запрещено использование открытого огня в лесных массивах. Самый высокий четвертый класс опасности введен в трех муниципальных районах: Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском.

Напряженная ситуация сложилась из-за очень жаркой погоды. Для предотвращения масштабных возгораний сотрудниками МЧС по Ленобласти регулярно проводятся авиаразведки. Новых ландшафтных пожаров не обнаружено. Зато найдены несанкционированные пляжи. По данным МЧС, на территории Ленинградской области утонули 17 человек, из них трое детей. Спасатели обращаются к родителям с просьбой не сотавлять своих чад одних у воды.