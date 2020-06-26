26 июня 202020:43 Алена Рогозина

Тест на доброту: президент России пообещал помочь волонтерам

Тест на доброту: президент России пообещал помочь волонтерам

Российские волонтеры в период пандемии коронавируса COVID-19 оказали практическую помощь более чем трем миллионам граждан. А их инициативы позволили собрать на различные проекты почти два миллиарда рублей. Такие итоги работы добровольческого движения подвел Владимир Путин. Президент России пообщался с активистами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Изначально они участвовали в борьбе с коронавирусом, но масштабы проекта быстро расширились. И теперь волонтеры занимаются самыми разными проблемами, о которых они сегодня и говорили с главой государства.

На связи с президентом те, для кого чужой беды не бывает, волонтеры — участники общероссийской акции "Мы вместе". Помощь они оказали более чем трем миллионам россиян.

"В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром, всегда заключалась сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать, — обратился Путин к волонтерам. — Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит главным решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией. И в период эпидемии слова "мы вместе" стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, никто их не оставит в беде, где бы они не жили, в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях".

Волонтерское движение во время пандемии стало общим долгом для тысяч людей по вей стране. Его поддерживают госкорпопации, крупный и малый бизнес. И хотя коронавирус уходит, работы по обустройству привычной жизни еще много, уверены волонтеры.

В Забайкалье в телемост с Путиным добровольцы включаются прямо с обуглившейся опушки. Горит тайга. Ребята помогают спасателям. Времени в обрез.

Президент напоминает об ответственности и необходимости беречься от неоправданного риска.

"Вопрос такой: вы специальную подготовку проходите перед тем, как начать работы вместе с сотрудниками МЧС?" – интересуется Владимир Путин.

"Да, Владимир Владимирович, все добровольцы, которые были, привлекались непосредственно к работам в зоне ЧС на тушении пожаров. Это аттестованные спасатели, либо добровольцы, прошедшие программы подготовки специальные, — отвечает главе государства координатор волонтерского отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Забайкальском крае Руслан Юрченков. — То есть, мы непосредственно на работу привлекаем только обученных добровольцев, имеющих все соответствующие допуски".

В режиме видеоконференции к Путину обращается ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева.

"Я всегда верила вам, в вас, что будет у нас Парад, что вы проведете Парад. И он состоялся. И я с таким удовольствием смотрела этот Парад и радовалась, что такая у нас техника, такая выправка у военных. И если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, на нас никто бы не напал", — обратилась к президенту ветеран Великой Отечественной войны Зинаила Корнева.

Зинаида Антоновна через интернет организовала сбор денег семьям погибших из-за коронавируса врачей. Итог: 4,5 миллиона рублей для 143 семей. Теперь новая забота — строительство реабилитационного центра "Сердце" для детей-инвалидов.

"В данный момент у нас под Петербургом в районе Стрельны в Новополье строится реабилитационный центр для детей-инвалидов, которые занимаются с лошадками. У них не хватает средств для того, чтобы достроить", — рассказала президенту ветеран Великой Отечественной Зинаида Корнева.

"Я желаю и здоровья, и успехов, — обратился к ней Путин. — Удивительно, что вы в таком солидном уже возрасте находите в себе силы еще другим людям помогать. Что касается этого центра "Сердце", мы поможем в его строительстве и в организации работ. Даже не сомневайтесь, все сделаем".

Удивительное качество — в 90 с лишним лет делать то, что под силу не всем молодым. На связи житель блокадного Ленинграда, заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен мира по акробатике Игорь Виноградов. Он тоже волонтер — тренер на общественных началах.

"У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20 метров. Школьный, типовой зал", — изложил свою просьбу ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов.

"Батут будет, я обещаю, — заверяет его Путин и шутит. — Сами только на батуте не показывайте им ничего, не нужно. Ладно?"

Гаджи Шахназаров из тех, для кого героизм стал будничным и ежедневным. Волонтер-медик из Дагестана пошел бесплатно работать в красную зону.

"Был самый пик распространения вируса. И я отправил в больницу, чтобы находиться рядом с отцом, ухаживать за ним, поддерживать его. В это время рядом со мной бок о бок трудились и до сих пор продолжают трудиться много студентов нашего Дагестанского государственного медицинского университета. Некоторые из них являются волонтерами. К сожалению, отца 23 мая не стало. Все усилия и со стороны медицинского персонала, и со стороны волонтеров были приложены к тому, чтобы спасти жизнь каждого пациента", — рассказал участник общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", волонтер-медик Гаджи Шахназаров.

На этих словах связь с Дагестаном прервалась, но президент ждал продолжения разговора.

"Прежде всего, хочу выразит соболезнование в связи с утратой вами самого близкого наверно для вас человека — отца, — начал глава российского государства. — Но ваши личные усилия, усилия ваших коллег оказались недостаточными, чтобы спасти жизнь человека. Это трагедия всегда. Но то, что вы при этом не забываете думать о тех людях, которые оказывают помощь другим, это чрезвычайно важно".

Президент поддержал инициативу молодого врача: назвать улицы российских городов именами тех, кто отдал свою жизнь, спасая других.

Тюмень. Авторами новых социальных проектов здесь стали одаренные дети. Талантливый восьмиклассник с французскими корнями Жан-Франсуа Дюге вместе с друзьями во время пандемии ездил по соседним деревням и давал детям занимательные задания.

"Физика, математика, информатика на самом деле очень интересные науки. В этом году мы с одноклассниками будем активно участвовать в организации турнира юных математиков. И сейчас мы готовим для него задачки", — рассказал восьмиклассник физико-математической школы Тюменской области, волонтер Жан-Франсуа Дюго.

"Красивая математическая формула вызывает такой же восторг у тех, кто понимает, что это такое, как хорошая музыка, либо великолепно написанная картина. И это чрезвычайно важная вещь для того, чтобы объединять вокруг этого своих единомышленников", — подержал его российский президент.

На онлайн-встрече Владимира Путина с волонтерами акции "Мы вместе" пилот "Уральских авиалиний", Герой России Дамир Юсупов обратился к президенту с просьбой вывезти всех россиян из-за границы. Путин пообещал вывезти всех пожелавших вернуться.

"Просим вашего поручения, чтобы соответствующие органы рассмотрели возможность вывоза всех граждан России, независимо от их территориальной принадлежности", — обратился к российскому президенту Герой России, пилот Дамир Юсупов.

"Проблема заключалась в том, что всех наших граждан, которые находятся за границей перевезти, скажем, через Москву, было очень сложно, потому что всех нужно было разместить на 14 дней в карантин, — пояснил Владимир Путин. — Даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений, где можно было бы тысячи людей одновременно, почти одновременно разместить на 14 дней. В этом заключалась вся проблема. Поэтому правительство приняло решение, вывозить по регионам. Но там есть свои сложности, в том числе и с уровнем распространения инфекции. Но, вы, безусловно, правы, мы же не можем своих граждан за границей оставить. Поэтому эта работа будет продолжена, а у с учетом того, что и как складывается в каждом регионе конкретно, будут приниматься решения по этим пока оставшимся за границей гражданам. Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на Родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех местах, куда они возвращаются".

По всей России продолжают работу десятки штабов помощи.

"Ваша деятельность чрезвычайно разнообразна — помощь пожилым людям, детям, тяжелобольным, международная деятельность, — обратился глава государства ко всем добровольцам. — Это все те направления, которые вы занимаетесь. И ничто из этого перечня не является второстепенной. Все важно, все представляет огромное значение для нашего общества. И то, что есть такие люди, как вы, которые добровольно берутся за исполнение этих без всякого преувеличения общегосударственных задач. Это чрезвычайно важно. Вы знаете, что мне приходит в голову, мы все любим, практически все любим получать подарки. Нам приятно, когда нам говорят какие-то добрые слова, мы с благодарностью всегда воспринимаем какую-то помощь и поддержку наших близких или даже незнакомых людей. Но в стократ приятнее и важнее оказывать помощь другим. Когда мы это делаем, мы сами внутри себя чувствуем, что мы становимся лучше. Я почти наверняка уверен в том, что это и является внутренней пружиной, которая двигает вашими чувствами и вашими побуждениями внутренними при организации той работы, которой вы занимаетесь. Я искреннее вас благодарю за все, что вы сделали, хочу пожелать вам успехов. И уверен, что сделаете вы еще больше. Большое вам спасибо".

Пандемия протестировала всех нас на доброту. 118 тысяч 627 волонтеров. Самые молодые и творческие встретятся на своем ежегодном форуме "Таврида".

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