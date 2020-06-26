Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

На Шри-Ланке в тюрьме оказались российские энтомологи. Ученых задержали еще в феврале за то, что они подобрали в национальном парке несколько мертвых жуков. Все это время наших соотечественников содержат в изоляторе в нечеловеческих условиях и без переводчика в суде, рассказал один из заключенных россиян, с которым удалось связаться нашей программе.

Единственная хорошая новость во всей этой истории состоит в том, что у Александра Килафяна пока еще есть возможность позвонить на Родину.

- Саша, как вы себя чувствуете?

- У меня уже несколько дней температура, поднимается довольно высоко, до 38. Мне ее сбивают таблетками. У меня была рвота с кровью.

После острой тюремной пищи открылась язва. Только поэтому он в палате под капельницей, а не в камере, как двое его друзей вместе с 86 другими заключенными. Каково там спать валетом на бетонном полу — видно из рисунка, который сделал один из ростовчан.

"Там был на всех один туалет, один душ, — рассказывает об условиях содержания в тюрьме отец Александра Владимир Килафян. — Бритва одна на всех 86 человек, поэтому они, естественно, не брились".

Ребят задержали еще в феврале. Охранники природного парка Хортон Плейнс решили, что российский биолог истребил ценных насекомых. В его кармане нашли несколько мертвых жуков.

"Обыск был произведен абсолютно незаконно, нашим гражданам не был предоставлен переводчик, не был предоставлен защитник, — подчеркивает юрист Георгий Сухов. — Более того, в момент производства обыска не составлялся протокол. Протокол был составлен сотрудниками управления по охране дикой природы Шри-Ланки после этого. И когда наши граждане были задержаны и доставлены в суд для избрания меры пресечения, только там они увидели этот протокол, который был составлен на сингальском языке".

В качестве вещественного доказательства — непоправимого вреда природе — полиция использовала даже косточки съеденной туристами папайи. Фрукт, который свободно продается на местном рынке, в обвинительном заключении стал уникальным.

"У нас тогда забрали из отеля мусорный пакет с такими же косточками и шкурками от этой папайи и приплюсовали в дело", — рассказывает Александр Игнатенко.

Дело тянет на 40 лет лишения свободы. На Шри-Ланке запрещено присваивать себе дары священной природы острова, даже если это перо птицы.

Александр Игнатенко — биолог, энтомолог, путешественник. Фильм об Африке он снял сам. Его единственное оружие — фото и видеокамера.

"Он абсолютно нормальный, увлеченный человек. Ни в коем случае не, как говорят, барыга от природы. Это человек, который знает свое дело, любит свою работу", — отмечает директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Руководство Ростовского зоопарка, где работает Игнатенко, до сих пор держит за ним его место. Репутация у сотрудника отличная. Друзья создали сайт в его поддержку. Более 70 российских ученых подписали письмо в защиту.

"Все эти виды, которые есть в деле, не являются краснокнижными и исчезающими", — дает научную оценку "уровню обвинений" старший научный сотрудник зоологического института РАН Дмитрий Гапон.

Чтобы ждать решения суда на свободе, нужно было найти поручителей из числа местных жителей, которые готовы были бы за туристов еще и заплатить. Но это невозможно.

"За что судят меня? За зоологический интерес, за мои научные интересы? За что судят моих друзей? За то, что они просто путешествовали со мной? За то, что водили машину, за то, что ели мороженое, за то, что просто отдыхали? В чем они виноваты? Здесь происходит просто произвол. Мы не знаем, как себя защитить!" – задает риторические вопросы биолог, энтомолог, путешественник, бывший сотрудник Ростовского зоопарка Александр Игнатенко.

В обвинительном заключении 200 пунктов. Следующее заседание суда должно состояться 2 июля.