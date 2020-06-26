Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

Компания Microsoft объявила о закрытии всех своих розничных магазинов по всему миру. Торговые точки прекратят работу навсегда, говорится в пресс-релизе. В России у Microsoft площадок не было.

Исключение сделают для четырех локаций: в Нью-Йорке (на Пятой авеню), Лондоне, Сиднее (в торговом центре Уэстфилд-Сидней) и Редмонде. Их превратят в "центры обмена опытом" — подобие галерей, где пользователи смогут вживую познакомиться с устройством перед покупкой. Сами товары там продаваться не будут.

Увольнений за закрытием магазинов не последует, рассказали The Verge представители компании. Смена стратегии розничных продаж обусловлена желанием сместить акцент на интернет-торговлю. Сайт Microsoft.com, а также онлайн-магазины Xbox и Windows "ежемесячно посещают до 1,2 миллиарда человек на 190 рынках", объяснили в Microsoft.

Первый Microsoft Store открылся в 2009 году. Там можно было купить как собственную продукцию компании, включая Surface и Xbox, так и компьютеры сторонних производителей. Также в магазинах проводились мастер-классы и оказывались услуги по ремонту.

По данным The Verge, все Microsoft Store планировали закрыть в следующем году, однако ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила этот процесс.