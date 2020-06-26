Попытка нарушения порядка голосования пресечена в Самаре

Попытка нарушения порядка голосования пресечена сегодня региональным избиркомом. Как сообщает ГТРК "Самара" в эфире телеканала "Россия 24", житель города хотел проголосовать сразу за всех членов семьи.

Во время голосования вне помещения гражданин попытался уговорить членов УИК позволить ему поставить отметку в бюллетенях, предназначенных его родственникам. В результате все бланки, которые находились в переносной урне, пришлось признать недействительными. Ящик опечатан. Сотрудников избиркома, позволивших ввести себя в заблуждение, отстранили от работы.

После выявления правонарушения организаторы обратились в правоохранительные органы. Теперь будет проведена проверка по данному факту. Как заявил глава Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, это проступок не останется без наказания. Он взял ситуацию под личный контроль.

Напоминаем, во всей стране голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Одним из первых в регионе пункт для голосования посетил губернатор Дмитрий Азаров.