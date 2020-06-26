Старт нового сезона чемпионата Франции состоится 22 августа

Пресс-служба чемпионата Франции по футболу на официальном сайте опубликовала подробности календаря сезона-2020/2021. Матчи первого тура состоятся 22 и 23 августа.

В расписание игр первого тура нового сезона могут быть внесены корректировки в связи с финалами Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Игры 15-го, 17-го, 18-го, 20-го и 23-го туров будут проходить в середине недели. При этом 17-й тур, запланированный на 23 декабря 2020 года, будет последним перед зимним перерывом.

Возобновление турнира в 2021 году состоится 6 января. Матчи заключительного тура пройдут в воскресенье, 23 мая.

Напомним, сезон-2019/2020 был завершен досрочно за десять туров до финиша из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Победителем соревнования был признан столичный "Пари Сен-Жермен".