Отказался надеть маску: СК проверяет информацию об авиадебошире

Правоохранительные органы Ростова начали доследственную проверку о нарушении общественного порядка на борту самолета. В СМИ появилась информация, согласно которой пассажир сначала отказался надеть маску, а затем добровольно покинуть борт воздушного судна.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня, около 7:20. В самолете, следовавшему по маршруту Ростов-на-Дону — Москва оказался мужчина 1979 года рождения. Он неоднократно проигнорировал законные требования о необходимости экипажа надеть защитную маску. Пассажира попросили покинуть борт воздушного судна, но он отказался.

На подмогу прибыли сотрудники транспортной полиции. Пассажир проигнорировал и их требования покинуть самолет. В результате человека все-таки удалось вывести из салона, невзирая на его физическое сопротивление.

По факту случившегося следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.