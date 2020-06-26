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Коронавирус 14 минут назад

26 июня 202022:10

Предварительный список: Европа собирается отрыть границы для жителей 18 стран

С 1 июля Евросоюз начнет открывать границы. Проект краткого списка из 18 стран, гражданам которых разрешать въезд на территорию ЕС, согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза. Еврокомиссия призывала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Теперь она рекомендовала с 1 июля открытие внешних границ.

Россия и США в короткий список не вошли, сообщает ТАСС. Причина – несоответствие эпидемиологическим критериям. Эпидемия коронавируса COVID-19 в России растянулась на более длительный срок, чем в Европе. Это связано с тем, что коронавирус начал свое шествие по России позже, чем в странах ЕС.

А вот среди стран, перед которым Европа готова распахнуть границы, Китай, балканские страны, Япония, Южная Корея и Канада.

По Шенгенскому соглашению, решения об открытии или закрытии границ принимают не институты Евросоюза, а правительства каждой страны ЕС самостоятельно. Но перечень третьих стран приходится согласовывать, иначе придется закрывать границы внутри Шенгена, если страны сочтут, что их соседи открыли границы с представляющими эпидемическую угрозу государствами.

В мире с начала эпидемии коронавирусом инфицировались более 9,5 миллиона человек. 488 тысяч человек от осложнений коронавирусной инфекции умерли.

На Россию приходится 620 тысяч 794 случая заражения. Коронавирус стал причиной смерти 8 тысяч 781 пациента. Выздоровели 284 тысяч 152 человека, что составляет 62 процента от всех заболевших. Тестирование показало, что каждый пятый житель Москвы приобрел иммунитет к коронавирусу. Это хорошая новость. Плохая в том, что неизвестно, как долго такой иммунитет сохраняется. У многих переболевших коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, иммунитет сохраняется только два-три месяца. Еще быстрее иммунные клетки забывают ответ у тех, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме.

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