Единственный в стране корги-полицейский дослужился до пенсии. Рыжий красавец стал известен примерно год назад, напоминает ГТРК "Нижний Новгород" в эфире телеканала "Россия 1". Теперь уникальная служебная собака, которую боялись все наркоторговцы нижегородского железнодорожного вокзала, уходит на отдых.

Корги по кличке Рыжий прослужил более 7 лет в транспортной полиции Нижнего Новгорода. Благодаря необычайно чуткому носу и удивительному вниманию собака была настоящим помощником полицейских и за время своей службы обнаружила множество запрещенных веществ у пассажиров железнодорожного вокзала. Напарницей Рыжего была бельгийская овчарка Зигер.

К счастью, скучать девятилетнему корги не придется. Инспектор-кинолог Ольга Чумарова рассказала: все звери на службе МВД живут под одной крышей. Смогут вместе тренироваться. Кроме того, теперь у Рыжего будут новые занятия – он собирается готовиться к участию в соревнованиях по аджилити.

На замену Рыжему придет немецкая овчарка Фантик. Ну, а за всеобщим любимцем можно будет продолжать следить на страничке корги в соцсети.