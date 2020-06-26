Полиция проверяет информацию о стрельбе на севере Москве

Полиция Москвы проверяет информацию о конфликте на севере Москвы, в результате которого произошла стрельба.

Инцидент произошел в районе дома 11 на Левобережной улице. По данным некоторых СМИ, компания распивала во дворе спиртные напитки, затем между ними началась ссора. Участники конфликта якобы сначала подрались, а потом кто-то из них открыл стрельбу. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции, сообщает ТАСС. Подробности пока не известны.