26 июня 202022:40

Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

Корпорация Иркут

На перехват трех американских самолетов над нейтральными водами Черного моря был поднят российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал самолеты как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

После подлета российского истребителя к группе американский самолетов-разведчиков они сразу же изменили направление полета и стали удаляться от границы России, сообщили в российском Минобороны.

После выполнения задачи российский Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования. Его полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, полет американских самолетов-разведчиков с земли непрерывно сопровождался радиолокационными средствами контроля на значительном удалении от российской государственной границы.

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