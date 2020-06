"Автодор" усилились американским защитником Мэйсоном

Пресс-служба "Автодора" сообщила о переходе в команду американского разыгрывающего защитника Нэйта Мэйсона. 24-летний баскетболист подписал соглашение с саратовской командой, рассчитанное на два года.

"Мэйсон – талантливый, умный разыгрывающий, в первую очередь нацеленный на организацию командной игры, – сообщил президент "Автодора" Владимир Родионов. – Способен тащить мяч и создавать ситуации для партнеров, склонен к скоростному и комбинационному баскетболу".

🎙Nate MASON: “I'll do my best to help the club to having a successful winning season”.

