Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

В Кировской области открыли мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии. В годы войны она участвовала в обороне и прорыве блокады Ленинграда, освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши и взятии Берлина.

Долгожданное событие для жителей Слободского — открытие мемориального комплекса, посвященного воинам 311-й дивизии. После того, как с барельефа снимают ткань, происходит закладка капсул с землей с мест сражений дивизии.

Землю привезли бойцы поискового отряда "Памяти 311 стрелковой дивизии". Отряд сформировался совсем недавно, для бойцов поездка стала первой.

"Цель нашей поездки была — сбор информации, посещение мемориала, братских захоронений, трех дивизионных кладбищ 311-й дивизии. Вот уже в июле мы поедем на первую вахту памяти, с молодыми бойцами, которым 15-16 лет, они первый раз поедут на вахту памяти по подъему незахороненных останков воинов", — рассказала Марина Колеватых, командир поискового отряда "Памяти 311 СД".

Мемориал включает в себя барельеф, плиты с указанием боевого пути дивизии и бюсты героям — командиру дивизии Борису Владимирову и командиру 1069-го полка Захибу Хабибулину. На церемонию открытия прибыл и глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Захиб Хабиббулин — это человек, который родился в Сабинском районе, там мои родители, там школа, где я учился. Мы учились на героизме вот этих людей", — отметил Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан.

311-я стрелковая дивизия была сформирована в июле 1941 года. В первый состав призвали около 11 тысяч жителей Кировской области. Всего за годы войны в составе этой дивизии сражались около двухсот тысяч человек.

Увидеть историю боевых действий можно на фотографиях — выставка организована на аллее возле мемориала. Здесь архивы фронтового фотографа Даниила Онохина, жителя Слободского. И хотя его основной обязанностью было изготовление фотографий для партийных билетов, он успел сделать много уникальных снимков.

"Эти сюжетные снимки, которые он делал уже в течение всех этих четырех лет войны, это его личная инициатива. И он эти фотографии печатал, раздавал однополчанам, и они посылали их домой", — вспоминает Ольга Четверикова, внучка фронтового фотографа Даниила Онохина.

А дома в тылу тем временем трудились, не покладая рук, изготавливая оружие для фронта. В Кировской области не взрывались снаряды, сюда эвакуировали людей из зоны боевых действий.

"Более 300 тысяч человек со всех уголков Советского Союза были эвакуированы в город Киров. С предприятий, маленькие дети со своими мамами, родителями. Большой Драматический театр Санкт-Петербурга был эвакуирован, кукольный театр. Жизнь не прекращалась ни на одну минуту", — вспоминает Игорь Васильев, губернатор Кировской области.

К мемориалу теперь приходят местные жители, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти павшим воинам.