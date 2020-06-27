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Ситуация на Украине 12 минут назад

27 июня 202002:42

Сильнейшие наводнения затопили зачищенные от лесов области Украины

Сильнейшие наводнения затопили зачищенные от лесов области Украины

На западе Украины пытаются справиться с последствиями сильнейшего потопа. Пострадали 300 населенных пунктов, повреждены километры дорог и десятки мостов. Как выяснилось, виноваты не только ливни.

Не земля, асфальт, прочное дорожное полотно рушится буквально на глазах, люди чудом успевают спастись. Уже несколько дней на западе Украины бушует непогода. Крупнейшее наводнение за 20 лет, накрыло разрушительной волной сразу шесть регионов страны.

"Не успели ничего забрать, все животные остались дома, все вещи, взяли только самое необходимое. И вода все прибывает, на той стороне все затоплено", — жалуются местные жители.

Вода по колено, в лучшем случае. Затоплены сотни населенных пунктов, и тысячи домов в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях. 3 человека погибли. Вместо дорог здесь и сейчас бесконечные реки. Горные потоки сносят мосты и переправы. Оборвалось транспортное сообщение. В некоторые села добраться можно только на вертолетах.

Тысячи украинцев остались без питьевой воды, колодцы затоплены и газа. Опоры – разрушены. Власти страны, подсчитывают убытки и ищут виновных. Аномальные дожди, и ливни – официальная причина катастрофы. Которая, кажется, устраивает только политические элиты.

"Первые лица государства замалчивают и специально исключают основную причину наводнения. А это масштабные лесные вырубки. Именно они повлияли на экосистему, привели к наводнениям", — поясняет Егор Фирсов, экс-глава Государственной экологической инспекции Украины.

Лысые Карпаты, теперь это привычный пейзаж. Некогда самого зеленного региона страны. Масштаб бедствия видно даже из космоса. На кадрах со спутника — рукотворная катастрофа, которая длится десятки лет. Деревянный теневой бизнес.

"Проблеме масштабной вырубки лесов на Украине уже много лет, это происходит нелегально, незаконно. Там замешаны серьезные фамилии, серьезные люди с серьезными государственными должностями, которые заинтересованы в том, чтобы этот бизнес и дальше приносил сверхдоход. А на права людей, на их благосостояние, на сохранность их жилищ всем наплевать", — считает Иван Мезюхо, политолог.

Реликтовую древесину, ту самую смереку – уникальную ель, дуб и бук, вывозят за границу. По данным государственного агентства лесных ресурсов Украины, только за один год объемы незаконных вырубок в стране выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров. По словам экологов, именно эта лесная преграда могла бы остановить паводок.

"Лес предотвращает наводнение тремя способами, первое — он укрепляет почвы на берегах, второе — находясь на склонах рек и гор, он замедляет водные потоки. И третье — он работает, как такой кондиционер-испаритель, корни впитывают воду и через листья она испаряется", — поясняет Элмурод Расулмухамедов, первый заместитель ЦС "Всероссийского общества охраны природы".

Только по приблизительным подсчётам, одна взрослая ель может удержать несколько тонн воды. Но сколько сейчас всего осталось деревьев в украинских Карпатах — точно не знает никто. Последняя инвентаризация лесов здесь проводилась в далеком 1996 году. Спустя десять лет власти отменили и мораторий на экспорт древесины. В обмен на очередной транш от ЕС.

"Я, мои друзья и жители области неоднократно говорим, кричим, постим в соцсетях о том, что у нас катастрофично вырубают леса в Карпатах. Вы думаете, деревья режут где-то в угодьях? Нет, в заказниках, заповедниках, вы дрон запустите на Говерлой, над закарпатской областью, над Ивано-Франковской областью", — возмущается Юрий Олейник, житель Ивано-Франковской области.

Еще одной причиной катастрофы, эксперты называют нелегальную добычу песка в поймах рек. И масштабную коррупцию, которая для Украины кажется страшнее любого паводка.

"Представители местной власти в прошлом году упрашивали Киев, умоляли дать денег на ремонт действующих дамб, потому что, вы же понимаете, любые сооружения нужно ремонтировать. Киев ничего не дал за последние три года, это я говорю со слов местной власти в Закарпатье. Киев ни копейки не дал на ремонт действующих дамб, все надеялись, что все будет хорошо, и вот, когда грянул гром, соответственно все порвал", — признается Александр Охрименко.

Кабинет министров Украины на ликвидацию последствий наводнения, уже выделил 28 миллионов долларов. Местные власти надеются, что в этот раз транш из бюджета дойдет до места назначения. А тем временем синоптики дают неутешительный прогноз. Дожди вновь вернутся на Украину в эти выходные.

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