Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

Жительнице Астрахани Галине Морозовой предъявлено обвинение в убийстве ее 12-летнего сына Саши. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте мальчик ушел из дома и вернулся только под утро. Мать школьника, кстати, известный общественный деятель, несколько раз ударила его по голове гантелей. От этих травм, как считают эксперты, Саша скончался. После совершения убийства мальчика женщина спрятала его тело в доме старшего сына — залила бетоном.

Ребенка несколько месяцев искали волонтеры и родственники. Как сообщалось, мать школьника уже дала признательные показания. Женщина арестована на два месяца.