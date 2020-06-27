27 июня 202006:16 Юлия Макарова

Калининградская область официально открыла туристический сезон

Калининградская область официально открыла туристический сезон

В Калининграде ждут и любителей отдыха на Балтике и тех, кто раньше ездил только на юг или в страны дальнего зарубежья. Что сможет им предложить самый западный регион России?

Кажется что это Краснодарский край или Крым. Атмосфера весьма похожа — вот и море с купающимися, и кафе у воды и развлечения на променаде. Но нет, это Калининградская область. Прибрежная полоса Балтики надеется привлечь этим летом тех туристов, кто не смог выехать за границу, а на российском Юге уже побывал.

У этого региона своя специализация. Людей меньше, вода холоднее, цены ниже. Недельную путевку можно купить за 30 тысяч рублей. Самолеты летают сюда из 15 регионов, запускают чартерные программы. С 1 июля возобновляется железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

"Чартеры первые запустили с 24 числа и число расширяется. Сейчас 15 городов в летной программе задействовано. Скоро запустим еще один рейс в Казань", — сообщил Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

Светлогорск — пожалуй, главный курортный городок на российской Балтике. Пляж готовят к открытию, намывают песок, готовят променад к большой реконструкции — скоро здесь начнут возводить отели и медицинские центры. Те гостиницы, что уже открыты — забронированы на июль и август на 85 процентов. При заселении гостям измеряют температуру, предлагают антисептики.

"Ужесточился контроль уборки номерного фонда. Используем кварцевание после каждого проживания, и только потом уже горничная заходит. У горничной 2 костюма. Один — для грязной работы, когда идет уборка. Она убирает и переодевается уже в чистый фартучек, и у нее уже идет уборка с чистым бельем и подготовка номера для другого гостя", — пояснила Эльвира Афанасьева, управляющий бутик-отеля Madame L.

Официальный старт туристического сезона в Калининграде дали губернатор Антон Алиханов и глава Ростуризма Зарина Догузова, которая приехала в регион не только работать, но и отдыхать.

"Конечно, здесь не хватает достаточного количества номерного фонда. Нам предстоит построить здесь гостиницы 3-4-5 звезд. По сути, нам нужны гостиницы во всех ценовых категорий для наших граждан, и мы будем над этим работать. Безусловно, нужно развивать инфраструктуру в курортных городах", — уверена глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Калининграде ждут и иностранных гостей, электронные визы заметно увеличили приток зарубежный туристов в регион, сто тысяч человек успели приехать по ним до закрытия границ.

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