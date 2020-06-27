Терпение Трампа лопнуло: президент США ввел тюремное наказание для осквернителей памятников

Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает тюремное наказание для вандалов, оскверняющих памятники. Тем временем, в Миннеаполисе упраздняют полицейское управление. А в Сиэтле демонстранты не дают разобрать баррикады.

Решение вступило в силу – теперь официально. Дональд Трамп, как и обещал, подписал указ о защите памятников в США. Теперь за одну лишь попытку осквернить статую и монумент, грозит до десяти лет тюрьмы. Разговаривать с агрессивными демонстрантами можно лишь с позиции силы, убеждён глава Белого дома. И чтобы лично проконтролировать исполнение указа, даже отказался от запланированной на выходные поездки в гольф-клуб. Остался в Вашингтоне.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию. Длительные тюремные сроки предусмотрены за это беззаконие против нашей страны!!!", — написал Трамп в своем Твиттере.

Тревожной ситуация остаётся в Сиэтле. Несмотря на призывы лидеров митингующих разойтись по домам, активисты отказываются покинуть захваченную ранее автономную зону. И не дают городским бригадам разобрать возведённые баррикады.

В Штате Миннесота, тем временем, продолжается расследование гибели Джорджа Флойда от рук полицейских. Их адвокаты просили, чтобы на досудебные слушания пустили тележурналистов. Однако суд отказал: никаких видеокамер! В самом Миннеаполисе – где и погиб Флойд – городской совет демонстративно упразднил управление полиции. Правда, решение выглядит номинальным: структуру просто переименовали, и теперь она будет называться "управление общественной безопасности и профилактики насилия". Зато возглавит её, как обещают, человек без опыта работы в правоохранительных органах. Но и это, если и произойдет, то нескоро — не раньше ноября. Зато городские власти сделали ряд решительных заявлений.

"Проблемы Департамента полиции, проблемы всех институтов нашего общества – это серьезные наболевшие вопросы! Замена структурного подразделения, кадровые перестановки – это лишь первый шаг долгого пути! Но в первую очередь, мы должны решить проблему расизма! Иначе ничего не изменится", — заявил Андреа Дженкинс, вице-президент Городского Совета Миннеаполиса.

Американские власти сейчас заняты и другим важным вопросом. За последние сутки в стране больше 40 тысяч новых случаев заражения COVID-19! Максимальный показатель с начала пандемии. Мэр Сан-Франциско даже решил отложить открытие города, запланированное на понедельник. Всего в Штатах – по официальным данным – почти два с половиной миллиона заболевших коронавирусом. Резкий всплеск был отмечен после массовых протестов.