27 июня 202008:12

Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче" в чемпионате Италии

EPA

Футболисты туринского "Ювентуса" у себя дома принимали "Лечче" в рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева поля без проблем взяли верх над гостями, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Один из голов записал на свой счет Криштиану Роналду.

Португальский форвард "Ювентуса" отличился на 61-й минуте с пенальти. Также за "Старую синьору" забитыми мячами отметились Пауло Дибала (53-я), Гонсало Игуаин (84-я) и Маттейс де Лигт (86-я).

Стоит отметить, что на 32-й минуте первого тайма защитник "Лечче" Фабио Лучиони был удален с поля, получив прямую красную карточку.

"Ювентус" набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 25 баллами располагается на 18-м месте.

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