Тренер "Барселоны" Сетьен: "Реал" в какой-то момент допустит ошибку

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен высказался по поводу лидерства мадридского "Реала" в чемпионате Испании. По мнению наставника "сине-гранатовых", соперник еще может потерять очки и уступить первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

"Осталось сыграть семь матчей. Победить во всех встречах очень трудно. "Реал" пока еще не потерял очки. Наш соперник находится в хорошей форме, как и мы, но случиться может всякое. Уверен, что в какой-то момент мадридский клуб допустит ошибку", – цитирует наставника "Барселоны" Evening Standard.

Напомним, что после 31 тура "Реал" идет на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 68 очков. Столько же баллов и у "Барселоны", однако она уступает "сливочным" по дополнительным показателям.