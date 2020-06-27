27 июня 202009:43

"Севилья" вырвала ничью у "Вальядолида" в концовке матча

EPA

Встречей между "Севильей" и "Вальядолидом" стартовал 32-й тур чемпионата Испании по футболу. "Красно-белые", уступая на своем поле, сумели уйти от поражения в концовке матча. Итоговый счет – 1:1.

Гости вышли вперед на 25-й минуте первого тайма, когда Кико Оливас поразил ворота Томаша Вацлика. Хозяева поля отыгрались на 83-й минуте: Лукас Окампос с пенальти установил окончательный счет в матче.

"Севилья", набрав 54 очка, идет четвертой в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" располагается на 14-й строчке, имея в активе 35 баллов.

Сейчас

08:51

Мошенники похитили у московской пенсионерки 4,5 миллиона рублей

07:33

Двери храмов распахнулись на Кубани

04:38

Ливневый паводок нарушил автомобильное сообщение в Приморье

03:33

Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами

03:04

США встали на защиту памятников

02:26

За сутки в Бразилии коронавирусом инфицированы более 46 тысяч человек

01:09

Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин обратился к выпускникам

Владимир Путин обратился к выпускникам

9 часов назад
Калининградская область официально открыла туристический сезон

Калининградская область официально открыла туристический сезон

3 часа назад
Лингвист аргументированно опровергла ошибку в бюллетенях

Лингвист аргументированно опровергла ошибку в бюллетенях

12 часов назад
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

10 часов назад
Приговор Кириллу Серебренникову: мнения

Приговор Кириллу Серебренникову: мнения

15 часов назад
Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами

Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами

6 часов назад
Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

8 часов назад
Настоящая жара — впереди: москвичей предупредили об опасности солнца

Настоящая жара — впереди: москвичей предупредили об опасности солнца

12 часов назад
Как выбрать хороший шашлык: Роскачество исследовало популярные марки

Как выбрать хороший шашлык: Роскачество исследовало популярные марки

46 минут назад
Сквозь тайгу и болота - за мнением избирателей: как голосуют жители Югры

Сквозь тайгу и болота - за мнением избирателей: как голосуют жители Югры

2 часа назад
Ливневый паводок нарушил автомобильное сообщение в Приморье

Ливневый паводок нарушил автомобильное сообщение в Приморье

5 часов назад
Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

8 часов назад
Десять миллионов россиян уже приняли участие в общероссийском голосовании

Десять миллионов россиян уже приняли участие в общероссийском голосовании

9 часов назад
25
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

21 час назад
Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

22 часа назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
В США скончался знаменитый дизайнер Милтон Глейзер

В США скончался знаменитый дизайнер Милтон Глейзер

1 час назад
США встали на защиту памятников

США встали на защиту памятников

6 часов назад
Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

8 часов назад
Индустрия кино: интервью с Чулпан Хаматовой и комедия "Хэппи-Энд"

Индустрия кино: интервью с Чулпан Хаматовой и комедия "Хэппи-Энд"

8 часов назад
39
Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

8 часов назад
Программа "Международное обозрение" от 26 июня 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 26 июня 2020 года

10 часов назад
197
С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

11 часов назад
Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

11 часов назад
С прогулки в реанимацию: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

С прогулки в реанимацию: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

12 часов назад
Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

12 часов назад
От шахмат до Иисуса Христа: борьба с расовым неравенством перешла границы разумного

От шахмат до Иисуса Христа: борьба с расовым неравенством перешла границы разумного

12 часов назад
Ученые подсчитали, сколько вакцины нужно для выработки иммунитета к COVID-19

Ученые подсчитали, сколько вакцины нужно для выработки иммунитета к COVID-19

12 часов назад
Утечка: Microsoft выпустит удешевленную Xbox

Утечка: Microsoft выпустит удешевленную Xbox

12 часов назад
Тест на доброту: президент России пообещал помочь волонтерам

Тест на доброту: президент России пообещал помочь волонтерам

13 часов назад
Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

13 часов назад
"Ахмат" и "Сочи" поделили очки в матче чемпионата России

"Ахмат" и "Сочи" поделили очки в матче чемпионата России

13 часов назад
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

13 часов назад
Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

13 часов назад
США вводят антикитайские визовые санкции

США вводят антикитайские визовые санкции

14 часов назад
Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

14 часов назад
Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

15 часов назад
Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

15 часов назад
В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

15 часов назад
Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

16 часов назад
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

16 часов назад
Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

16 часов назад
Татьяна Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

Татьяна Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

19 часов назад
Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии

Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии

20 часов назад
Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

21 час назад
Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

22 часа назад
Ни наушников, ни "зарядника": iPhone 12 предрекли "нищую" комплектацию

Ни наушников, ни "зарядника": iPhone 12 предрекли "нищую" комплектацию

23 часа назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

26.06.2020 09:23

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку