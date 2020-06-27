"Севилья" вырвала ничью у "Вальядолида" в концовке матча

Встречей между "Севильей" и "Вальядолидом" стартовал 32-й тур чемпионата Испании по футболу. "Красно-белые", уступая на своем поле, сумели уйти от поражения в концовке матча. Итоговый счет – 1:1.

Гости вышли вперед на 25-й минуте первого тайма, когда Кико Оливас поразил ворота Томаша Вацлика. Хозяева поля отыгрались на 83-й минуте: Лукас Окампос с пенальти установил окончательный счет в матче.

"Севилья", набрав 54 очка, идет четвертой в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" располагается на 14-й строчке, имея в активе 35 баллов.