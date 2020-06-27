Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области. Видео

Очевидец запечатлел на видео момент фатальной аварии, произошедшего утром в субботу, 27 июня, на трассе "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля Honda Civic не контролировал транспортное средство. Он хаотично перемещался по дороге и периодически оказывался на полосе встречного движения. Один из таких выездов привел к столкновению с Renault Duster.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, жертвами инцидента стали три человека – 24-летний мужчина находившийся за рулем Honda, его 23-летний пассажир и 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Duster. Пассажир Renault выжил и был госпитализирован.

Правоохранители не исключили, что водитель, спровоцировавший дорожный инцидент, мог находиться в состоянии опьянения, по факту ЧП проводится проверка.