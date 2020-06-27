Медведь загрыз геолога на Колыме

На Колыме участника геолого-разведывательной экспедиции загрыз дикий медведь. Тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли на возвышенности Тынгыльчанская, расположенной примерно в 150 километрах от поселка Омсукчан.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть ОМВД России по Омсукчанскому району утром 27 июня. По предварительной информации, причиной смерти участника экспедиции было нападение медведя.

Тынгыльчанская площадь находится в таежной местности, и добраться до места происшествия наземным транспортом невозможно. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственно-оперативная группа направлена туда на вертолете, сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Ранее разъяренную медведицу заметили в районе станции Рябинино в Красноярске. В соцсетях местные садоводы советуют не приезжать на участки по крайней мере несколько дней.

А в Хостинском районе Сочи на территорию частных домовладений начали заходить кавказские бурые медведи. Они нападают на клетки с кроликами и курятники, переворачивают мусорные баки. За последние несколько лет в Сочи заметно увеличилась популяция хищников — шакалов, волков, енотов и медведей. Специалисты считают, что причиной стала эффективная борьба с браконьерством.