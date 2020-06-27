На израильском пляже появился спасатель с искусственным интеллектом

Инженеры разработали систему искусственного интеллекта, которая обозревает пляж и оповещает спасателей об обнаружении людей, попавших в опасную ситуацию.

Новая разработка носит название Sightbit. Она создана одноимённым стартапом, организованным студентами Университета имени Бен-Гуриона в Израиле.

"Sightbit — это, по сути, спасатель с искусственным интеллектом, поскольку наше программное обеспечение работает как дополнительный спасатель, замечающий угрозы для пловцов", — говорит соучредитель компании Минна Шезаф (Minna Shezaf).

Обязательный атрибут оборудованного пляжа — спасательная вышка, с высоты которой спасатели следят за тем, не попал ли кто-нибудь в беду. Однако людей на пляже много, а спасателей мало (в Израиле, например, на каждую вышку полагается три работника). Целый день пристально следить за многолюдным пляжем непросто.

Кстати, вопреки стереотипам, утопающий обычно не кричит и не размахивает руками как ветряная мельница. Он просто не может этого делать, так как все его силы уходят на попытки удержаться на поверхности воды и получить столь желанный глоток воздуха. Так тонут и взрослые, и дети. Последних может просто накрыть накатившей волной, пока зазевавшиеся взрослые переключили внимание на что-то ещё.

Поэтому, чтобы заметить, что кто-то тонет, нужен опыт и повышенное внимание. Но если опыта спасателям обычно не занимать, то внимание может подвести, если человек, к примеру, устал. Это может стоить кому-то жизни.

Так выглядит интерфейс системы Sightbit.

Теперь же на помощь человеку приходит машина, которая не устаёт. Несколько видеокамер снимают происходящее на пляже и передают данные на компьютер. Там искусственный интеллект Sightbit в реальном времени анализирует картинку и отмечает подозрительные объекты. Для этого используются алгоритмы глубокого обучения.

В "круг интересов" системы входят не только тонущие пловцы. Она также отслеживает детей, оказавшихся в воде без присмотра родителей. Кроме того, программа может предупредить о появлении необычно большой волны.

Приближение к находящимся в воде людям моторной лодки или другого подобного средства водного транспорта — тоже повод для сигнала тревоги.

Обнаружив потенциально опасную ситуацию, Sightbit подаёт сигнал спасателю-оператору и показывает ему изображение крупным планом. Дальше действует человек, решающий, нужна ли кому-нибудь помощь или нет.

Sightbit выполняет и другие важные функции. Например, система может рассчитать, сколько спасателей требуется на каждом конкретном пляже.

На данный момент система внедрена на восьмикилометровом пляже в национальном парке Израиля Пальмахим. Планируются также провести её испытания в США и странах Европы.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о других продуктах высоких технологий, способных спасать жизни. Так, мы говорили о роботе, видящем сквозь дым, о вибрирующем шлеме для пожарных и о компактном радаре для спасательных операций.