"Основной выпускной" ВКонтакте: поздравления звёзд и премьера Моргенштерна

В субботу 27 июня в социальной сети ВКонтакте пройдёт крупнейшее мероприятие для всех, кто оканчивает школу - "Основной выпускной". Поздравить выпускников придут известные музыканты: Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO.

Рэпер Моргенштерн представит музыкальный клип на песню Cadillac. Создать музыкальное видео Моргенштерну помогли пользователи ВКонтакте, которые снимали ролики в "Клипах" в рамках челленджа #выпускнойCadillac.

В трансляции "Основного выпускного" к молодежи со словами напутствия обратятся Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Клава Кока, Елена Летучая, Эвелина Хромченко, Маргарита Мамун, министр просвещения Сергей Кравцов.

В 17.30 пользователи ВКонтакте увидят трансляцию в сообществе "Официальные страницы", а в 19:00 Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся продолжат праздник на телеканале МУЗ-ТВ.