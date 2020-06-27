Меркель высказалась по диалогу с Россией и потере США мирового лидерства

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продолжение конструктивного диалога с Россией. Стратегическое влияние, которое имеет Россия в Сирии и Ливии, важный аргумент в пользу продолжения сотрудничества, заявила Меркель в интервью ряду европейских СМИ.

В то же время Россия использует "методы дестабилизации" в своей внешней политике. "Во всяком случае, мы признаем гибридную войну", — отметила Меркель.

Говоря о последних решениях президента США по НАТО, Меркель призвала европейцев задуматься о новой реальности, в которой сменится мировой лидер. Если США больше не хотят исполнять эту роль, задуматься над этом нужно всерьез.

Так Меркель отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал вывод 10 тысяч американских солдат из Германии. Позднее госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что США "стратегически переоценят" размещение американских военных по всему миру, пишет ТАСС.

Меркель по-прежнему привержена сохранению оборонного сотрудничества с США. "Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя военных расходов", — заявила она.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил RT, что Германия находится сейчас в двойственном положении. Евроатлантическая солидарность завела отношения России и Германии в тупик, считает Новиков. "Из него необходимо рано или поздно выходить", — заключил депутат.