Невнимательный водитель грузовика переехал дорожного рабочего в Новом Уренгое. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший утром в субботу, 27 июня, в Новом Уренгое, где человек получил тяжелые травмы, попав под грузовик.

Водитель многотонной машины пытался выехать с места проведения дорожных работ. После серии маневров он сумел выбраться на дорогу, но переехал рабочего, оказавшегося у него на пути.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший выжил и был доставлен в больницу. По неофициальным данным, его состояние оценивается как тяжелое.