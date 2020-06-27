Предложение главы избиркома журналистке назвали шуткой

Председателя участковой избирательной комиссии в Санкт-Петербурге проверят на служебное соответствие после сделанного ею местной журналистке предложения проголосовать по поправкам в Конституцию не только за себя, но и за своих родителей. По сообщениям СМИ, данное предложение получила от главы УИК главный редактор издания "Новый проспект" Анна Невская.

Ситуацию тщательно проверили, рассказал замруководителя пресс-службы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. По словам главы данной участковой избирательной комиссии, "с ее стороны это была неудачная шутка". Поставить вопрос о профессиональной состоятельности главы УИК поручено вышестоящей территориальной избирательной комиссии номер 22, передает "Интерфакс".

По словам Марголина-Каганского, Санкт-Петербургский избирком считает абсолютно недопустимыми любые попытки даже в шутку предложить человеку нарушить закон или сделать вид, что собираешься нарушить закон. ", — подчеркнул представитель Горизбиркома.

Досрочное и электронное голосование по изменению текста российского Основного закона стартовало 25 июня. Главный день голосования – 1 июля 2020 года.