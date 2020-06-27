Автохам из Владивостока, оказавшийся в центре скандала, решил извиниться. Видео

Житель Владивостока, на днях "прославившийся" после того, как специально облил прохожих на улице, решил принести извинения и опубликовал в Сети "покаянный" ролик.

Все началось с того, что молодой человек по имени Александр Ф., находившийся за рулем внедорожника Lexus, целенаправленно окатил из лужи людей, пробиравшихся через проезжую часть и находившихся на тротуаре – в тот день в городе прошел сильнейший ливень, и воды было предостаточно.

"Мойка, мойка бесплатная", — цинично изрек водитель, надавивший на газ и на скорости проскочивший через глубокую лужу.

Не исключено, что все ограничилось бы проклятиями, полетевшими вслед неадекватному водителю от мокрых и грязных пешеходов. Но Александр решил, что совершил поступок, заслуживающий внимания, и разместил видео своей выходки у себя в Instagram.

Публикация вызвала обратный эффект – пользователи Сети подвергли поступок молодого человека резкой критике и быстро установили его личность и некоторые эпизоды биографии. Как выяснилось, он не в первый раз продемонстрировал хамское и наплевательское отношение к окружающим.

Так, по данным СМИ, 9 мая минувшего года Александр припарковал свое транспортное средство, заблокировав выход из подъезда жилого дома, после чего направился по делам. Вернувшись через продолжительное время, он поспешно скрылся от гнева жильцов. Эта выходка обошлась ему в 500 рублей – именно такой штраф выписали ему сотрудники полиции.

На этот раз общественный резонанс вынудил автохама пойти на попятную. Он долго отбивался от критики и даже опубликовал в Instagram ролик, где, при помощи обсценной лексики, пытался доказать свое право на подобные поступки, но, сдался и записал ролик с извинениями.