Доктор Мясников разрешил пить в жару "запрещенные напитки"

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников посоветовал пить в жару не только воду, но и чай, и даже кофе, от употребления которых обычно призывают воздерживаться диетологи.

Мясников раскритиковал популярную формулу "25 миллилитров на килограмм веса" и считает, что лучший ориентир для питьевого режима – собственная жажда. "Информация про два литра воды, которые человек якобы должен каждый день потреблять, у всех на слуху. Простая истина – потребление воды должно регулироваться чувством жажды, а не арифметикой. Воды надо пить ровно столько, сколько хочется! Не надо себя заставлять ни терпеть жажду, ни заставлять себя пить", – сказал Мясников и пояснил, что в общий объем ежедневной жидкости стоит включать и супы, и кисломолочные напитки, учитывать, сколько воды теряет организм с мочой, калом и потом. Но даже твердая пища, например картофель с большим количеством углеводов распадается в организме на углекислый газ и воду. Следовательно, среднему человеку с весом 70 килограмм необходимо восполнять порядка 500 миллилитров воды, а не 2 литра, как ранее утверждалось.

Чувство жажды – это самый точный регулятор. Оно "ловит" концентрацию соли в крови, и, соответственно, заставляет вас пить. Вам не хочется пить? Не пейте. Хотите пить? Пейте. "Причем это не обязательно должны быть вода – это любой жидкости: чай, кофе, суп, в конце концов", – посоветовал Мясников и пояснил, что кофеин в небольших дозах полезен и гипертонику, а у сердечника с ишемической болезнью сердца может даже предотвращать аритмию и инфаркты. Зеленый чай, как и кофе, содержит большое количество полифенолов и других активных веществ, которые снижают не только артериальное давление, но и сокращают риск заболевания раком. "Зеленый чай доказан при предохранении и лечении рака простаты. Кофе доказан при лечении рака печени и, возможно, тоже простаты", – поделился Мясников.

Мало того, если здоровье позволяет, то можно выпивать и немного сухого, желательно красного вина. А вот сладкие газировки и фруктовые соки действительно пить не стоит из-за большого количества сахара в них.

Он напомнил, что мода на питьевой режим возникла лишь недавно: "Вы помните, чтобы мамы и бабушки нам когда-то говорили, сколько нам пить. Эта мода пошла недавно". Причем чаще всего о двух обязательных литрах воды в день обычно говорят те, кто довольно мало в этом понимают: косметологи, артисты, физкультурники. Недавно в эфире канала "Россия 1" известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как чуть не убила себя, потребляя много воды по совету врача.

Ранее эксперты проверили качество бутилированной воды, исследование привело к неожиданным результатам.