Инфекционист уточнил, как не подхватить коронавирус во время купания

Заразиться коронавирусом можно во время пляжного отдыха, в том числе купания, предупреждает крымский врач-инфекционист Антон Эльстер, который лечил первого больного с COVID-19 на полуострове.

Он отметил, что, если зараженный человек пошел купаться и, например, случайно чихнул в воду, после него может заразиться другой отдыхающий, если вода попадет в его организм через рот или нос.

"Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять", — посоветовал медик, слова которого приводит РИА Новости.

На пляже врач порекомендовал людям держаться друг от друга на расстоянии в полтора-два метра. В транспорте, магазинах и других общественных местах следует носить маски, добавил Эльстер.

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в России за сутки зарегистрировано 6 852 новых случая заражения. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 8 969 летальных исходов, выздоровели 393 352 человека.