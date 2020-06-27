Олег Романцев: тренеру ЦСКА Гончаренко нет оправданий

Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Олег Романцев прокомментировал поступок наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, уехавшего в Белоруссию после проигранного "Зениту" матча 23-го тура чемпионата России. По его мнению, белорусскому специалисту нет оправданий.

"Считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут здесь служить оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он все равно обязан держать себя в руках", – цитирует Романцева "Спорт-экспресс".

Напомним, что ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 0:4. После игры Гончаренко подал в отставку и уехал в Белоруссию.